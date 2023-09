MARSALA – Don Giuseppe Inglese, attuale parroco in solidum con don Vincenzo Greco delle parrocchie Maria Ss. Madre della Chiesa e San Francesco da Paola in Marsala, è il nuovo Rettore del Santuario della Cava di Marsala. La nomina è stata fatta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Don Inglese prende il posto di don Antonio Civello, ora parroco in solidum con don Antonio Lombardo, nella parrocchia Santa Rosalia di Mazara del Vallo.