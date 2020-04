Donazione del Rotary Club Partanna di dispositivi di protezione individuale agli operatori del servizio 118

PARTANNA – La carenza dei dispositivi di protezione individuale lamentata dagli operatori del Servizio 118 del territorio ha indotto il Rotary Club Partanna a venire in aiuto della postazione 33 di Partanna, delle postazioni 35 e 86 di Castelvetrano e della postazione 87 di Gibellina. Sono stati infatti acquistati e consegnati ieri (5 aprile) agli […]

PARTANNA – La carenza dei dispositivi di protezione individuale lamentata dagli operatori del Servizio 118 del territorio ha indotto il Rotary Club Partanna a venire in aiuto della postazione 33 di Partanna, delle postazioni 35 e 86 di Castelvetrano e della postazione 87 di Gibellina. Sono stati infatti acquistati e consegnati ieri (5 aprile) agli operatori 118 delle suddette postazioni 3.200 guanti in nitrile, 3.600 guanti in lattice e 17 tute sterili monouso. Un altro immediato e concreto contributo del Club di Partanna, presieduto da Daniela De Simone, che ha risposto ad una necessità ben precisa di chi opera a servizio della collettività.