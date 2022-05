Donazione in beneficenza di alimenti sequestrati presso un’azienda conserviera di Trapani

TRAPANI – Ieri (12 maggio) i militari del N.a.s. di Palermo e della Stazione Carabinieri di Trapani hanno consegnato ad una locale “Associazione di volontariato” 1.125 chilogrammi di legumi e frutta secca, che erano stati oggetto di sequestro amministrativo lo scorso 9 marzo, presso un’azienda conserviera di prodotti ittici della zona.

I Carabinieri, dopo aver verificato, unitamente a personale dell’A.S.P., lo stato di conservazione e riscontrato che gli alimenti erano in ottimo stato di conservazione e nelle condizioni adeguate per il consumo umano, in esecuzione all’“ordinanza di devoluzione beneficenza”, concordata con l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana, hanno proceduto alla devoluzione in beneficenza delle derrate alimentari, del valore complessivo di circa 15.000 euro, in favore dell’Associazione “Gruppi di Volontariato Vincenziano” presso la Parrocchia “S.Alberto” di Trapani, che provvederà alla successiva distribuzione delle stesse agli indigenti.