Donazione sangue: domenica Open Day in memoria di Livatino

TRAPANI – Domenica prossima, 21 settembre, per il 35° anniversario dell’assassinio del “giudice ragazzino” Rosario Livatino, per iniziativa del DASOE e della Direzione strategica dell’ASP Trapani, si potrà donare il sangue all’Unità operativa di Medicina Trasfusionale del presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate, sita al piano terra, in quella dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, nelle sezioni Avis di Mazara del Vallo, Marsala, Campobello di Mazara, Gibellina , Calatafimi, Salaparuta, Salemi, Valderice, Trapani, Partanna, Santa Ninfa, Paceco, Castelvetrano e alla Fidas di Alcamo.

Questo Open Day è l’ultimo di tre “giornate per la donazione del sangue e del plasma”, istituite con decreto del presidente della Regione Siciliana, in coincidenza con il 23 maggio, il 19 luglio e il 21 settembre, per onorare la memoria dei magistrati Falcone, Borsellino e Livatino, per la promozione della vita.

“Una iniziativa che fa leva su valori come l’altruismo e il bene comune – spiega il Commissario straordinario dell’ASP Sabrina Pulvirenti – cui i giovani in particolare sono sensibili, per permettere anche un ricambio generazionale dei donatori periodici”.