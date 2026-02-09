Donazioni sangue, Federalberghi Palermo e Advs–Fidas Palermo siglano intesaIl mondo dell’ospitalità in prima linea per promuovere cultura della solidarietà

PALERMO – “Donare sangue significa compiere un gesto semplice, silenzioso, ma di immenso valore umano”.

Lo dice Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo che oggi (9 febbraio) scende in campo per promuovere la donazione volontaria, periodica e responsabile del sangue e del plasma. Un progetto che prende vita con la sigla nel protocollo di intesa tra Federalberghi e l’associazione provinciale donatori volontari di sangue Advs–Fidas di Palermo finalizzato a promuovere la cultura della solidarietà, del volontariato e della donazione del sangue e degli emocomponenti sul territorio provinciale.

L’accordo, che vede la collaborazione dell’associazione nazionale finanzieri d’Italia (Anfi), nasce dalla volontà comune di rafforzare l’impegno civico e sociale attraverso iniziative condivise di informazione, sensibilizzazione ed educazione sanitaria, coinvolgendo cittadini, operatori del settore turistico e ospiti delle strutture ricettive associate a Federalberghi Palermo.

Tra gli obiettivi principali dell’intesa figurano, oltre alla donazione del sangue e del plasma, il sostegno al sistema trasfusionale nazionale, che trova nella donazione un presidio fondamentale di salute pubblica.

Il protocollo prevede l’organizzazione di eventi, campagne informative e una giornata simbolica dedicata alla promozione del dono del sangue e del plasma, denominata ‘Giornata del dono’, oltre alla valorizzazione delle iniziative attraverso i canali di comunicazione istituzionali delle parti.

“Questo Protocollo rappresenta per Federalberghi Palermo un passo naturale e coerente con la visione che guida la mia presidenza – dice Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo – Il turismo e l’ospitalità non sono solo economia e accoglienza, ma anche responsabilità sociale. Per questo motivo è già partita una campagna di comunicazione capillare all’interno di tutte le strutture associate a Federalberghi Palermo, affinché i nostri alberghi diventino luoghi di sensibilizzazione attiva, capaci di parlare non solo ai turisti, ma anche alla comunità che li attraversa ogni giorno. È un atto che unisce, che salva, che crea legami invisibili ma fortissimi tra le persone. Se il mondo dell’ospitalità ha un senso profondo, è proprio questo: prendersi cura dell’altro. E oggi lo facciamo partendo da ciò che abbiamo di più prezioso, la vita”.

Nella foto, da sinistra, Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo, e Carmelo Di Marco, presidente Advs-Fidas Palermo.