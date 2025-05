Donne e potere. Presentato volume su Costanza.

PARTANNA – Raccontare ed affrontare il tema del rapporto fra donne e potere e della presenza storica delle donne in figure chiave del potere, partendo dalla figura di Costanza d’Altavilla arrivando fino ad alcune donne rappresentative della storia siciliana ed italiana.

Questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto oggi (8 maggio) a Palazzo dei Normanni per presentare il volume “Costanza d’Altavilla. Donne e potere”, pubblicato dalla Commissione di vigilanza sulla Biblioteca dell’Assemblea regionale siciliana.

L’evento, inserito nel convegno dell’8 maggio 2025, ha riunito istituzioni, studiose, cittadini e studenti per un dialogo tra passato e presente, ponendo al centro il ruolo delle donne nella storia e nelle istituzioni. L’evento, moderato dal giornalista Dario Matranga, ha visto la partecipazione delle componenti della Commissione (Mariana Caronia, Roberta Schillaci e Valentina Chinnici) e gli interventi di

studiosi e rappresentanti della cultura e delle istituzioni, tra cui Maria Concetta Di Natale (Fondazione Sicilia), Adriana Chirco (Italia

Nostra), Giorgio Scichilone (Università di Palermo), Annamaria Picozzi, Procuratrice Aggiunta presso il Tribunale di Palermo e la

giornalista Stefania Petyx.