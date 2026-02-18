Donne nelle giunte comunali, Chinnici e Li Calzi: “Con voto Ars la Sicilia si allinea al resto d’Italia”. Caronia: “Giornata storica, passo importante per le donne al potere”

PALERMO – La vice segretaria del Pd Sicilia e deputata regionale Valentina Chinnici dopo che l’Ars ha approvato la norma che introduce, già dal prossimo turno elettorale, la soglia del 40% per ciascun genere nella composizione delle giunte comunali, ha dichiarato: “Il voto di oggi sancisce la scomparsa totale della maggioranza e la fine di fatto del governo Schifani. Ma anche la vittoria del partito delle donne, perché abbiamo scelto orgogliosamente un metodo trasversale, nel solco di Angela Bottari, che ci ha insegnato che le conquiste di libertà per le donne si vincono così, tutte insieme, dentro e fuori l’aula parlamentare”.

“Non dovremmo nemmeno chiamarla ‘vittoria’ – aggiunge Cleo Li Calzi, presidente del PD Sicilia e componente dell’esecutivo nazionale Donne Democratiche – perché non si tratta di un privilegio ottenuto, ma di un diritto riconosciuto che riallinea la nostra Regione al resto d’Italia e restituisce coerenza al principio costituzionale di pari opportunità nell’accesso alle cariche pubbliche. Anche nei comuni siciliani – conclude – le giunte dovranno rispettare un equilibrio di genere che garantisca la presenza delle donne non come concessione, non come variabile politica, ma come componente strutturale della democrazia”.

Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati, dopo il via libera della norma sul 40 per cento delle donne in giunta, ha evidenziato: “Oggi è un giorno storico per la Sicilia. La vittoria di una battaglia che ho portato avanti con convinzione fin dal primo momento, perché credo in una politica capace di valorizzare tutte le competenze. Mi sento orgogliosa per avere spianato la strada a tutte quelle donne che vorranno fare politica e che avranno maggiori possibilità di accesso ai luoghi decisionali”. “Con questa legge – ha continuato – compiamo un salto di qualità nella costruzione di istituzioni più giuste, moderne e rappresentative. La presenza delle donne nei luoghi decisionali non è solo una questione di equità, ma un valore aggiunto per la qualità delle politiche pubbliche e per lo sviluppo dei nostri territori”.