Dopo 30 anni, cambio al vertice al Circolo Cacciatori di Partanna

PARTANNA – Il Circolo Cacciatori di Partanna dal 29 gennaio scorso ha un nuovo presidente, nella persona di Filippo Cusenza, ed un nuovo direttivo: vicepresidente, Antonino Pisciotta; segretario, Guglielmo Benfanti; cassiere, Gaspare Zarzana; Addetto alle attività sportive Girolamo Sanzone; Revisori dei conti, Giovanni Bruccoleri e Giuseppe Viviano. Filippo Cusenza prende il posto di Guglielmo Benfanti che ha detenuto la carica per trenta anni.

“Dopo circa un trentennio di presidenza di Benfanti che ha amministrato questo nostro circolo come una famiglia – ha evidenziato il neopresidente Filippo Cusenza che si propone l’obiettivo di coinvolgere tanti giovani – ho accettato l’incarico per dare continuità all’azione di questo nostro Circolo che conta 175 soci e che è un punto di riferimento e un patrimonio per la nostra città”.