Dopo 38anni nell’Arma dei Carabinieri va in pensione il luogotenente Lucio Moccia

TRAPANI – Dopo 38 anni di servizio, di cui 30 svolti al Comando Provinciale di Trapani, va in pensione il Luogotenente Carica Speciale Lucio Moccia.

Pugliese di origine, classe 62, si arruola nei Carabinieri nel 1984 come Allievo Vice Brigadiere presso la Scuola Sottufficiali di Firenze. Concluso il corso di formazione giunge, come prima destinazione, alla Stazione Carabinieri di Palermo Resuttana Colli come Vicecomandante. Dopo aver svolto servizio presso la Stazione di Palermo San Lorenzo giunge a Trapani svolgendo diversi incarichi tra Nucleo Operativo e Nucleo Investigativo (Reparto dove ha passato gran parte della sua carriera lavorativa) con dedizione, impegno e massima serietà, diventando una colonna portante del Comando Provinciale di Trapani.