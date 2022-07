Dopo 40 anni dal diploma di Maturità, la classe IV B dell’Istituto Magistrale “Dante Alighieri” di Partanna si ritrova in un locale per festeggiare

PARTANNA – Dopo 40 anni dal diploma di Maturità Magistrale, la classe IV B dell’Istituto Magistrale “Dante Alighieri” di Partanna si è ritrovata la sera dell’8 Luglio scorso in un elegante locale castelvetranese per festeggiare la “storica” ricorrenza. Originariamente la classe era composta da 26 alunni e, causa Covid e lontananza dal paese per motivi […]

PARTANNA – Dopo 40 anni dal diploma di Maturità Magistrale, la classe IV B dell’Istituto Magistrale “Dante Alighieri” di Partanna si è ritrovata la sera dell’8 Luglio scorso in un elegante locale castelvetranese per festeggiare la “storica” ricorrenza. Originariamente la classe era composta da 26 alunni e, causa Covid e lontananza dal paese per motivi di lavoro , hanno potuto partecipare alla serata 15 ex studenti. Loredana Gaglio, una delle componenti della classe, ha affermato: “Si stava sempre insieme, prima, durante e dopo le lezioni, si giocava a tennis, ping pong, si componevano parodie sui professori, insomma avevamo creato un bel gruppo classe”.

Stefano Caruso