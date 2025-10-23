Dopo 50 anni si sono riuniti gli alunni della classe V B dell’Istituto Tecnico Commerciale di Castelvetrano

CASTELVETRANO – Si sono riuniti dopo 50 anni gli alunni della classe 5B dell’Istituto tecnico Commerciale di Castelvetrano. Nonostante l’assenza di qualcuno, perché emigrato in Canada, a Udine, a Torino e due assenti per motivi di salute, i ragionieri hanno vissuto una magnifica giornata nel ricordo dei vecchi tempi, ricordando storie, aneddoti ed episodi particolari con i vari docenti. Il vino degustato è stato prodotto da uno dei commensali Franco Gambina. “Ci stiamo lasciando – hanno detto alla fine dell’incontro – con molto rammarico e con la voglia di rivederci presto”.

Nella foto, dal basso da sx, Antonino Ferraro, Mario Scimonelli, Gaspare La Grassa, Giuseppe Accardo, Francesco Li Causi, Franco Gambina, Nicolò Ferro, Onofrio Antonino Urbano, Salvatore Costa, Saverio Piazza, Giuseppe Prestia, Stefano Salvatore Clemenza, Antonino Grassa.