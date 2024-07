Dopo la sconfitta il Movimento 5Stelle di Castelvetrano con una rinnovata squadra si dichiara pronto per un nuovo slancio per la Città

CASTELVETRANO – Il Gruppo Territoriale M5S di Castelvetrano, dopo la disfatta elettorale ha deciso di rinnovarsi e riorganizzarsi sotto la guida di una nuova rappresentante locale, Maria Rosalia Chiodo. Al suo fianco, un team di figure motivate e competenti: Giacomo Pellicani (Vice-rappresentante), Domenico Maiuri (Referente Progetti), Aldo Tripoli (Referente Formazione) e Luca D’Agostino (Referente Giovani).

I referenti e i partecipanti attivi nel Gruppo Territoriale si impegnano a portare avanti i valori fondanti del M5S: partecipazione diretta, lotta alla corruzione, difesa dell’ambiente e impegno solidale.

“L’astensionismo registrato – si legge in un comunicato del Gruppo Territoriale di Castelvetrano – è un dato che preoccupa il Movimento 5 Stelle, e non solo a livello territoriale. Un segnale di disaffezione che spinge ad un impegno ancora più profondo nel tentativo di riavvicinare i cittadini alla vita politica.

Per questo, il Gruppo Territoriale si apre al confronto e alle nuove idee, con l’invito a partecipare attivamente alle iniziative M5S.

Dalla cooperazione può nascere un futuro migliore per Castelvetrano. Un futuro di crescita, condivisione e opportunità, nel rispetto dei valori che da sempre caratterizzano la nostra cittadina.

Per rimanere aggiornati o partecipare direttamente alle attività del Movimento 5 Stelle di Castelvetrano, è possibile contattare il gruppo all’indirizzo gtm5scastelvetrano@gmail.com o attraverso la pagina Facebook del Gruppo Territoriale M5S Castelvetrano Selinunte”.