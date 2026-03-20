“Dopo oltre vent’anni di attesa, finalmente alcune strade tornano alla normalità!”

PARTANNA – “Per troppo tempo abbiamo convissuto con una situazione di degrado e disagi, ma oggi possiamo dire che qualcosa è cambiato. Vedere l’asfalto nuovo non è solo una questione estetica: è un segnale di attenzione, di rispetto per il nostro quartiere e per chi lo vive ogni giorno”. Con queste parole affidate ai social, l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Partanna, Luca Triolo, manifesta la sua soddisfazione per gli interventi di ripristino dell’asfalto stradale realizzati in questi giorni in zona Camarro e, documentando le sue affermazioni con una serie di foto altamente significative, si augura “che sia solo l’inizio di una serie di interventi che il nostro territorio merita da tempo. Intanto, godiamoci questo piccolo ma importante traguardo!”.