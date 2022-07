Dopo tante estati finalmente i residenti/dimoranti di Marinella potranno rientrare a casa negli orari della ztl

MARINELLA DI SELINUNTE – Finalmente dopo le decisioni degli anni scorsi, varie e poco rispettose della libertà di chi, volendo villeggiare nella sua casa di Marinella di Selinunte, avrebbe voluto anche poter rientrare nella stessa dopo le 21,30 senza essere costretto ad aspettare l’1,30 o le 2 di notte, i residenti/dimoranti estivi di Marinella di Selinunte non dovranno più aspettare le ore piccole (a causa della ztl in vigore dalle 21,30 alle 2) per poter rientrare a casa loro: secondo l’Ordinanza Dirigenziale n. 76 dell’8 luglio scorso a firma del nuovo comandante della Polizia Municipale dott.ssa Rosaria Raccuglia, infatti, potranno accedere nella ztl “per un solo veicolo a famiglia utilizzato da residenti e/o abitualmente dimoranti a Marinella di Selinunte muniti di autorimesse private”.

Una spinta in tal senso era stata anticipata su Kleos di giugno 2022 dal vicesindaco Filippo Foscari che, nell’intervista pubblicata a pag.3, aveva evidenziato: “Si sta istallando un semaforo a monte in via Caboto, completo di videocamera che gestirà la ztl…saranno fatte delle eccezioni per chi ha un posto auto all’interno delle proprie abitazioni”. La decisione, presa quest’anno, è certamente più rispettosa dei “diritti” dei cittadini (che non sono soltanto contribuenti che pagano imu, tari ecc.); inoltre il ricorso ad un semaforo, verde fino alle 21,30 e rosso fino alle 2, impedirà le aberrazioni degli anni precedenti quando senza una mini fascia di tolleranza e persino in taluni casi per pochi secondi (peraltro possibili scarto tra il proprio orologio e quello ‘nascosto’ della telecamera) sono arrivate multe agli automobilisti, molti dei quali ovviamente hanno fatto ricorso, vincendolo.

Non è stata prevista consegna di pass ai cittadini che avranno presentato domanda a poliziamunicipale@comune.castelvetrano.tp.it ma, ci ha spiegato la dott.ssa Rosaria Raccuglia, le targhe delle auto degli aventi diritto (che quindi non avranno ricevuto diniego via mail) saranno “segnalate” alla telecamera ragion per cui i loro proprietari non saranno multati.