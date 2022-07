Droga e coltello in casa. Denunciato 20enne dai Carabinieri

FAVIGNANA – I Carabinieri della Stazione di Favignana hanno denunciato un 20enne, residente sull’isola, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I militari dell’Arma, all’esito di una perquisizione personale e domiciliare presso l’abitazione del giovane, rinvenivano circa 2 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina già suddivisa in 3 dosi e più di due grammi di marijuana anche questa suddivisa in dosi, presumibilmente pronte per essere spacciate sull’isola.

Oltre allo stupefacente i Carabinieri sorprendevano il ragazzo in possesso di un coltello di genere vietato custodito ed occultato all’interno dell’appartamento.

Lo stupefacente ed il coltello sono stati posti sotto sequestro mentre il giovane deferito all’Autorità Giudiziaria.