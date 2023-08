Droga e munizioni. Denunciato pregiudicato trapanese

TRAPANI – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Trapani hanno denunciato un pregiudicato trapanese classe 1996 per detenzione abusiva di armi e munizioni, nonché di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma hanno sottoposto a perquisizione il 27enne rinvenendo in suo possesso del munizionamento illegalmente detenuto, nello specifico alcune cartucce calibro 12 e 9×21, nonché una cartuccia calibro 308. I Carabinieri hanno controllato a fondo per verificare se il giovane possedesse anche armi da fuoco, ma con esito negativo.

Durante l’accurata perquisizione, i militari dell’Arma hanno anche rinvenuto, oltre il munizionamento, della droga, presumibilmente per uso personale e hanno pertanto segnalato l’uomo alla Prefettura di Trapani.