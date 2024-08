Due appuntamenti al Chiostro di San Domenico: il 23 agosto con Francesco Cavestri e il suo Jazz e il 25 con Mauro Carpi Trio con “C’era una volta lo Swing”

TRAPANI – Prosegue la 76ᵃ stagione artistica promossa dall’Ente Luglio Musicale Trapanese con un doppio appuntamento che si terrà al Chiostro di San Domenico questo fine settimana. Venerdì 23, alle ore 21:00, il palco accoglierà Francesco Cavestri, pianista compositore e divulgatore bolognese che presenterà live.

Domenica 25, sempre a partire dalle ore 21:00, sarà invece la volta del violinista trapanese Mauro Carpi che accompagnato dai due musicisti Michele Ariodante alla chitarra e Fabio Crescente al contrabbasso presenterà, con “C’era una volta lo swing”, una selezione di brani iconici del genere swing e alcuni originali. Il trio sarà inoltre arricchito dalla guest star Roberto Pistolesi, batterista tra i più quotati e affermati della scena jazz europea.

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato l’Assessore alla cultura Rosalia d’Alì – di ospitare due artisti come Francesco Cavestri e il nostro Mauro Carpi. Due ottime scelte artistiche che confermano l’eterogeneità di generi musicali che abbiamo voluto per questa 76ᵃ Stagione e che spero la cittadinanza accogliera’ con il solito entusiasmo».

Ogni spettacolo su descritto, prevede un costo del biglietto di 12 € (settore unico) da acquistare on line sul sito www.lugliomusicale.it o direttamente al botteghino sito all’interno di Villa Margherita, oppure, direttamente in loco il giorno del concerto fino a un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità posti.

La biglietteria sarà aperta il lunedì e al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 e la domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Per Associazioni ed Enti convenzionati è previsto uno sconto sul prezzo dei biglietti, mentre ai possessori della “Trapani Welcome Card” sarà riconosciuto uno sconto del 10%. L’ingresso ai disabili con carrozzina è gratuito e per l’accompagnatore è previsto un prezzo ridotto del biglietto. L’Ente Luglio Musicale aderisce a “18App” (per informazioni consultare il sito www.18app.italia.it) e “Carta del docente” (www.cartadeldocente.istruzione.it). Per tutti gli under 35 è invece possibile usufruire di uno sconto del 50% sull’acquisto di tutti i biglietti sottoscrivendo la “Carta fedeltà under35” con una spesa di 10,00 €.