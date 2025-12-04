PALERMO – Sono stati pubblicati due bandi di concorso, per esami, per l’assunzione di 14 assistenti e funzionari/e presso il Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – Regione Siciliana. Gli inserimenti lavorativi prevedono l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.

Il bando per il profilo di assistente prevede, fra i requisiti richiesti – oltre a quelli generali indicati dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici – il possesso del diploma di maturità.

Per il profilo di funzionario/a, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per prendere parte ai concorsi pubblici, è necessario il Diploma di Laurea Triennale o Specialistica/Magistrale oppure Diploma di Laurea in Economia e Commercio, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Sociologia, Scienze della Comunicazione. Nel corso della fase selettiva saranno inoltre accertate le conoscenze informatiche, pari al livello di utente avanzato dell’attuale quadro europeo delle competenze digitali, e la conoscenza dell’inglese – livello di competenze linguistiche richieste di livello B1.

Per entrambi i bandi la scadenza è il 31 dicembre 2025.