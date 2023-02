Due giornate per per far rivivere le vecchie tradizioni popolari carnevalesche

PARTANNA – L’I.C. “Rita Levi-Montalcini”, con il patrocinio del Comune di Partanna e la partecipazione dell’I.I.S.S “F. D’Aguirre – D. Alighieri”, sede di Partanna, ha organizzato per le giornate di giovedì 16 e sabato 18 febbraio, la manifestazione dal titolo “SICILIANDO PI LI STRATI DI PARTANNA”, per far rivivere le vecchie tradizioni popolari carnevalesche. Durante […]

PARTANNA – L’I.C. “Rita Levi-Montalcini”, con il patrocinio del Comune di Partanna e la partecipazione dell’I.I.S.S “F. D’Aguirre – D. Alighieri”, sede di Partanna, ha organizzato per le giornate di giovedì 16 e sabato 18 febbraio, la manifestazione dal titolo “SICILIANDO PI LI STRATI DI PARTANNA”, per far rivivere le vecchie tradizioni popolari carnevalesche. Durante la sfilata si esibiranno tamburinari, trampolieri, artisti di strada. La manifestazione si concluderà in piazza con canti, balli e tanto divertimento assicurato per tutta la cittadinanza.

In particolare giorno 16 la sfilata per le vie del paese si snoderà dalle ore 16 alle ore 20 circa secondo il seguente percorso: via Trieste, via Palermo, via Libertà, corso Vittorio Emanuele e arrivo in piazza Falcone-Borsellino.