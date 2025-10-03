Due passeggeri ottengono una compensazione pecuniaria contro Ryanair per il volo Trapani Roma del 15 maggio

TRAPANI – Due importanti pronunce del Giudice di Pace di Trapani hanno riconosciuto a due passeggeri, rappresentati da Italia Rimborso, il diritto alla compensazione pecuniaria per il grave ritardo del volo Ryanair FR8916 Trapani Roma Fiumicino del 15 maggio 2025.

Il volo, schedulato in partenza alle ore 12:50 e atterrato soltanto alle 20:21, ha accumulato un ritardo complessivo di oltre sei ore. Tale disservizio ha comportato un significativo disagio per i viaggiatori.

Le due decisioni hanno condannato la compagnia aerea irlandese al pagamento di 250 euro per ciascun passeggero, per un totale di 500 euro complessivi.

Le sentenze hanno ribadito alcuni principi fondamentali. Il Regolamento CE 261/2004 garantisce ai passeggeri una compensazione standardizzata in caso di ritardi superiori alle tre ore, equiparando tali ipotesi alla cancellazione del volo. Le clausole contrattuali di Ryanair che impongono ai passeggeri di presentare personalmente i reclami sono state ritenute vessatorie e dunque inefficaci, in quanto lesive del diritto del consumatore di farsi rappresentare da professionisti di fiducia. Le eccezioni sollevate dalla compagnia, tra cui la presunta prescrizione del diritto, sono state rigettate dal giudice, che ha richiamato l’orientamento della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione.

“Queste due nuove vittorie – commenta Italia Rimborso – confermano come la giurisprudenza sia sempre più attenta a tutelare i passeggeri contro pratiche scorrette e disservizi ingiustificati. I viaggiatori non devono rinunciare ai propri diritti. La compensazione pecuniaria è uno strumento fondamentale per ristabilire un equilibrio tra compagnie aeree e consumatori”.

Italia Rimborso, società specializzata nella tutela dei viaggiatori, invita tutti i passeggeri che abbiano subito ritardi, cancellazioni o negati imbarchi a verificare gratuitamente la possibilità di ottenere un rimborso o un risarcimento tramite il sito ufficiale www.italiarimborso.it.