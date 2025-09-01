Due Premi Oscar aprono il ciclo di conversazioni del cinema nel giardino di Villa Igiea

PALERMO – L’appuntamento con i protagonisti del cinema è mercoledì 3 settembre a Villa Igiea, con i premi Oscar Francesca Lo Schiavo e Dante Ferretti, in conversazione con il pubblico prima della proiezione di “Hugo Cabret”, film di Martin Scorsese per il quale hanno vinto la preziosa statuetta. Si tratta del primo di tre appuntamenti della rassegna cinematografica Cinema: viaggi e sogni sotto le stelle, dell’indirizzo palermitano Rocco Forte Hotels.

Mercoledì 24 settembre sarà la volta dell’acclamato regista Luca Guadagnino e del talentuoso regista palermitano Giovanni Tortorici. A seguito della conversazione con i registi, si potrà godere della proiezione di “Chiamami col tuo nome” e “Diciannove”.

Il 1 ottobre si chiude il ciclo di appuntamenti con l’attrice de “Il Gattopardo” Benedetta Porcaroli, e la proiezione di una puntata della famosa serie Netflix.

Cinema: viaggi e sogni sotto le stelle

Ore 20:30 | Conversazione con gli ospiti

Ore 21:30 | Proiezione del film. Per partecipare, basta prenotare un tavolo in uno dei ristoranti e bar di Villa Igiea. Email a: fb.villaigiea@roccofortehotels.com | (+39) 0916312101.

