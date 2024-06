Duo FisFüz in concerto a Trapani – Un viaggio musicale tra Oriente e Occidente

TRAPANI – Mediterranean Music Association, l’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Trapani (ICIT), il Goethe-Institut Italia ancora insieme per l’ultimo concerto del mese di giugno. Domenica 9 giugno, il Museo Diocesano di Arte Contemporanea San Rocco di Trapani ospiterà il concerto “Fayans” del Duo FisFüz, formato dalla clarinettista tedesca Annette Maye e dal percussionista di origine turca Murat Coskun. Il duo presenterà un programma ispirato alle antiche maioliche persiane “fayans”, ricche di arabeschi e motivi floreali che hanno influenzato anche l’arte europea. Nuove composizioni originali si alterneranno a vivaci improvvisazioni, in un dialogo musicale spontaneo che fonde melodie accattivanti, ritmi pulsanti ed echi di jazz moderno.Annette Maye e Murat Coskun vantano carriere internazionali di grande rilievo, collaborando con artisti di fama mondiale e tenendo concerti in Europa, Medio Oriente, Asia e Stati Uniti. Entrambi hanno ricevuto prestigiosi premi e riconoscimenti per il loro contributo all’incontro tra culture musicali diverse.”Fayans” sarà un’esperienza musicale transculturale, frutto dell’incontro tra tradizioni orientali e occidentali, esplorato da due solisti in un viaggio sonoro ricco di suggestioni. Un appuntamento per tutti gli amanti della world music di qualità.Il concerto inizierà alle ore 18.30.