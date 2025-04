Duo Piras-Conte domenica a Marsala per un viaggio musicale tra classica, jazz e cinema

MARSALA – Domenica 6 aprile, alle ore 18:00, a Marsala il Teatro EliodoroSollima ospiterà il Duo Piras-Conte nell’ambito della prestigiosa XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven. Un evento che si preannuncia emozionante e raffinato, capace di trascinare il pubblico in un viaggio sonoro che spazia dalla musica classica al jazz, fino alle indimenticabili composizioni per il cinema. Francesca Piras, virtuosa del clarinetto, e Benedetta Conte, talentuosa pianista, uniranno le loro sensibilità artistiche per regalare un concerto di rara intensità, unendo tecnica e interpretazione in un dialogo perfetto tra i due strumenti.

“La nostra Stagione Concertistica è pensata per offrire al pubblico spettacoli di livello eccelso, capaci di attrarre appassionati e intenditori”, ha dichiarato il presidente Giuseppe Lo Cicero, direttore dell’Accademia Beethoven, “Il concerto del Duo Piras-Conte rappresenta al meglio il nostro impegno per la diffusione della cultura musicale”. L’evento, patrocinato dal Comune di Marsala, dall’Assemblea Regionale Siciliana e dall’Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo della Regione Sicilia, si annuncia come una serata imperdibile per tutti gli amanti della musica dal vivo.