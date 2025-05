E’ di Brancaccio la scuola vincitrice del premio Ance sulla rigenerazione urbana

PALERMO – Proprio come se si trattasse di una gara per aggiudicare un incarico di progettazione, la giuria ha impiegato quasi tre ore per stilare il verdetto, data l’originalità, la complessità e il valore degli elaborati presentati. Alla fine il premio regionale “Macroscuola – Uno spettacolo di rigenerazione urbana”, indetto dai Giovani imprenditori dell’Ance, è stato aggiudicato alla classe II sezione Es dell’istituto comprensivo statale a indirizzo musicale “N. Sauro-R. Franchetti” di Brancaccio, il quartiere di Palermo in cui operò il beato Pino Puglisi, che ha realizzato il progetto “Riqualificazione delle aree attorno alla scuola Franchetti e collegamento dei plessi scolastici”. Adesso i ragazzi concorreranno per il premio nazionale, la cui cerimonia si svolgerà il prossimo 27 maggio a Roma.