TRAPANI – È iniziato il Trapani Comix & Games 2023, il festival siciliano dedicato al mondo del fantasy, dei fumetti, dei videogiochi, dei social.

La città di Trapani è stata presa d’assalto nonostante il maltempo. Il primo grande appuntamento è stato la cerimonia di apertura e il taglio del nastro alla Villa Margherita.

Tanti i cosplayer per le strade. I ragazzi che si vestono come i loro eroi preferiti sono una grande attrazione del Trapani Comix &Games. In tanti hanno già iniziato a colorare le strade del centro.

Aperti alle 10.00 i padiglioni del Trapani Comix ed è subito folla in tutti i settori. Ottima accoglienza anche per il mondo del gioco da tavolo. Non sono mancate le attività per i più piccoli. Momenti di festa anche con gli Youtuber più amati: centinaia di piccoli fan hanno potuto incontrare dal vivo i loro beniamini. La fiera sarà aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 23 (biglietto d’ingresso 12 euro). Chi non potrà esserci può seguire lo streaming del festival su Twitch.