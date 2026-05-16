E’ nata Comic Conf., la nuova associazione di Confcommercio Palermo che riunisce imprese e professionisti della Pop Culture

PALERMO – All’interno di Confcommercio Palermo è nata la nuova associazione Comic Conf costituita da imprese e professionisti del vasto universo della cultura pop contemporanea che operano nella creazione, produzione, distribuzione e valorizzazione di contenuti, prodotti e servizi legati all’intrattenimento contemporaneo e alle culture “fandom” (fumetti, anime, cinema, serie Tv, videogiochi, giochi da tavolo e altro).

La scelta di costituirsi in associazione nasce dalla voglia di dare rappresentanza e autorevolezza a un settore in costante crescita che coinvolge autori, illustratori, sceneggiatori, sviluppatori indipendenti di videogiochi, case editrici, studi di animazione, negozi specializzati, produttori di gadget e collectibles, organizzatori di eventi e fiere, cosplayer professionisti, content creator, podcaster, streamer, giornalisti di settore, oltre a bar, pub, ludo café e gaming center che propongono esperienze immersive e attività di aggregazione.

Il presidente dell’associazione è Riccardo Orsini di “Palermo Comic Convention”, i vicepresidenti Daniele Calandra e Alessio Alagna. Consiglieri Andrea Tripi, Fabio Greco e Francesco Giacinto.

Tra gli obiettivi dell’associazione figurano anche la valorizzazione del territorio attraverso manifestazioni tematiche, il supporto alle start-up innovative, la promozione del turismo esperienziale e il dialogo con scuole, università e centri di formazione.

“Il nostro è un settore culturale e sociale che intercetta soprattutto le nuove generazioni e che unisce creatività, innovazione, commercio e comunità – ha detto Riccardo Orsini -. La pop culture non è soltanto intrattenimento: è un’industria in grandissima espansione che incide in maniera significativa sul Pil del Paese, capace di generare occupazione e promuovere nuove forme di impresa. Grazie alla forza di una associazione come Confcommercio, che ha creduto nel nostro progetto, vogliamo favorire la crescita professionale e imprenditoriale, promuovere eventi e iniziative, sostenere l’accesso a bandi e finanziamenti e creare reti di collaborazione tra imprese creative, commerciali e culturali”.

Nella foto, da sinistra, Fabio Greco, Daniele Calandra, Riccardo Orsini, Patrizia Di Dio (presidente Confcommercio), Alessio Alagna, Francesco Giacinto, Andrea Tripi