E’ nato Federico Cannia

PARTANNA – Il 9 novembre scorso alle ore 5,15 è nato a Castelvetrano un bel bambino, Federico Cannia, figlio dei partannesi Mimma Amari e Francesco Cannia, genitori entrambi impegnati da sempre in politica e nel sociale. Ovviamente mamma e papà sono molto felici e lo hanno evidenziato in maniera esplicita con la seguente riflessione che è un inno alla vita che si manifesta in un momento delicato per la nostra società: “La nascita di un figlio è sicuramente una delle gioie più grandi che una coppia possa provare, diventare genitori in piena pandemia e con le incertezze sanitarie, economiche e sociali che ci circondano, sicuramente ci pongono davanti più preoccupazioni. Tuttavia siamo convinti che la nascita di una nuova creatura sia sempre un inno alla vita e oggi in piena pandemia lo è di più”.