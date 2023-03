Edizione straordinaria 2023 Festa dell’Albero “Pianta un amico” – Nontiscordardimé

CASTELVETRANO – Ogni anno, tradizionalmente il 21 novembre, Legambiente festeggia gli alberi con iniziative di messa a dimora in tutta Italia. Quest’anno è stata programmata un’edizione straordinaria anche in Primavera, dal 18 al 21 marzo 2023, per continuare a celebrare il ruolo fondamentale degli alberi per la vita sul pianeta. Martedì 21 Marzo il Circolo […]

CASTELVETRANO – Ogni anno, tradizionalmente il 21 novembre, Legambiente festeggia gli alberi con iniziative di messa a dimora in tutta Italia. Quest’anno è stata programmata un’edizione straordinaria anche in Primavera, dal 18 al 21 marzo 2023, per continuare a celebrare il ruolo fondamentale degli alberi per la vita sul pianeta.

Martedì 21 Marzo il Circolo Legambiente Crimiso di Castelvetrano ha partecipato alla ricorrenza nazionale con il fattivo contributo delle classi 3B, 4B, del Liceo Scientifico e 3A, 3B, 3C del Liceo Classico della città, accompagnati dai docenti Luppino G., Pellicane A., Guccione N. e Giordano G, in sinergia con l’Assessore al verde pubblico del Comune di Castelvetrano G. Manuzza.

I volontari del Circolo insieme agli studenti hanno messo a dimora all’interno del Parco delle Rimembranze, nelle aiuole che ne erano sprovviste, alcune piantine di specie compatibili con l’ambiente mediterraneo: piante di quercia, alloro e ulivo selvatico.

La cura dell’ambiente in cui viviamo è una delle finalità comuni a Legambiente e al progetto educativo delle scuole: nel corso dell’intero anno scolastico sono state diverse le iniziative realizzate insieme e altre seguiranno nei prossimi mesi.