Eletti presidente e Consiglio direttivo (triennio 2024-26) dell’Azione Cattolica

MAZARA DEL VALLO – L’Azione Cattolica della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù ha un nuovo presidente e un nuovo Consiglio Direttivo che amministrerà l’associazione per il prossimo triennio 2024-26.

In seguito alla nomina di Alberto Alagna quale nuovo Presidente parrocchiale da parte del Vescovo, avvenuta con comunicazione della Curia in data 15 gennaio 2024, il Consiglio eletto si è riunito per eleggere le cariche Direttive dei settori e su proposta del Presidente nominare il Segretario e l’Amministratore.

Di seguito la composizione del Consiglio Direttivo per il Triennio 2024-26:

Presidente: Alberto ALAGNA;

Vice Presidente per il Settore Adulti: Salvatore GIANQUINTO;

Vice Presidente per il Settore Giovani: Ilenia PARRINELLO;

Responsabile A.C.R.: Antonella RUBINO;

Segretario: Santo MADONIA;

Economa: Graziella COLORITO;

Consigliere: Luciano GANCITANO;

Consigliera: Antonietta VIVONA;

Consigliera: Anna RIGGIO;

Consigliere: Mario CITTADINO;

Consigliere: Vito INGARGIOLA;

Assistente Spirituale: Padre Giuseppe LUPO.

Come da Atto Normativo Diocesano Art. 21.4: “il Presidente parrocchiale promuove e coordina le attività del Consiglio e lo convoca, in via ordinaria, almeno tre volte l’anno; convoca e presiede l’assemblea parrocchiale; tiene costanti rapporti con il parroco; garantisce la comunione dell’Associazione parrocchiale ed i suoi organi, rappresenta l’associazione parrocchiale, in tutte le iniziative diocesane in cui è prevista la sua presenza”.



Il primo impegno del nuovo Consiglio Direttivo sarà partecipare alla prossima XVIII Assemblea Elettiva Diocesana del 4 febbraio 2024.