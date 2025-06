Eletto il direttivo della Fidapa di Partanna per il biennio 2025-2027

PARTANNA – Ieri pomeriggio, 24 giugno, nei locali siti in via Luigi Sturzo, sede della sezione Fidapa di Partanna, si sono svolte le elezioni del direttivo per il biennio 2025-2027, alla presenza della tesoriera distrettuale, dottoressa Adele Musso. Il nuovo direttivo è risultato così composto: presidente dottoressa Maria Angela Cangemi, vice presidente dottoressa Anna Maria Varvaro, past presidente dottoressa Maria Elena Bianco, segretaria dottoressa Rosanna Liotta, tesoriera Angela Civello, revisori dei conti Graziella Pino, Bice Monteleone, Antonella Musacchia, consigliere Mimma Amari, Elena Battaglia, Caterina Calia, Caterina Clemenza, Maria Passalacqua, Elisa Viviano. SociaYoung Veronica Burgarello.

“Ci auguriamo un mandato ricco di soddisfazioni, progetti concreti e traguardi importanti. Nostro impegno continuerà a valorizzare il ruolo della donna nella società, nella cultura e nel mondo del lavoro!”

Graziella Pino