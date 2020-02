Eletto il Nuovo Consiglio Diocesano di Azione Cattolica – Triennio 2020-22

MAZARA DEL VALLO – Si è celebrata domenica 9 febbraio 2020 presso l’aula Magna del Seminario Vescovile l’Assemblea Elettiva Diocesana per il rinnovo del Consiglio Diocesano la XVII Assemblea Elettiva Diocesana per il rinnovo del Consiglio Diocesano dell’Azione Cattolica Diocesi di Mazara per il triennio 2020 – 22.

L’Assemblea è iniziata alle ore 16.00 con un momento di preghiera officiato dal Vicario

Generale Don Vincenzo Greco e dall’Assistente per il settore Giovani Don Marco

Laudicina. Un momento che ha voluto rilevare l’importanza dell’Associazione Diocesana

presentandola con la sua “Carta d’Identità – Chi sono io?” in relazione allo Statuto

Nazionale di AC, la carta d’identità dell’associazione e alla Costituzione della Repubblica

Italiana, la carta d’identità della nostra convivenza civile.

Don Vincenzo Greco, portando i saluti del Vescovo S.E. Mons. Domenico MOGAVERO

che per impegni ecclesiali già programmati non è potuto essere presente, nel suo

intervento finale ha augurato all’AC di “fare nuova l’Associazione” con gioia e serenità.

In seguito la Presidente Uscente Enza Luppino ha letto il messaggio di augurio pervenuto

dalla Delegazione Regionale. Subito dopo, la Presidente, ha presentato la Relazione di fine Triennio di tutti i Settori dell’AC, Adulti, Giovani – MSAC e Ragazzi.

“L’assemblea elettiva è una festa, un tempo di grazia, in cui tutti siamo chiamati a partecipare in maniera democratica attraverso il voto, a eleggere coloro che per il prossimo triennio porteranno in prima persona la responsabilità della vita dell’associazione. Valorizzare la dimensione democratica in un tempo in cui sembra trionfare la logica dell’Io rispetto a quella del Noi, significa continuare a credere fermamente nell’importanza del confronto, della partecipazione, della corresponsabilità, valori fondamentali che hanno sempre inciso in modo significativo nella vita dell’AC. Mi sembra doveroso ripercorrere insieme a voi il cammino fatto in questi tre anni. Un cammino che ho condiviso con Francesco Crinelli e con tutto il Consiglio Diocesano e che ringrazio dal profondo del mio cuore per essermi stati accanto. Un cammino che ci ha messo più volte in discussione su molte cose facendoci riflettere sulla strada da percorrere per comunicare in modo più efficace con le persone ed essere presenti tra la gente. Se oggi a volte troviamo difficoltà a testimoniare il nostro essere di Cristo, non dobbiamo scoraggiarci, ma riprendere entusiasmo con la consapevolezza che l’AC, come diceva Papa Paolo VI, ‘è una singolare forma di ministerialità laicale, da promuovere con convinzione’. Un ringraziamento particolare, va al nostro Vescovo Domenico Mogavero per avermi nominata Presidente Diocesana di AC e avere avuto tanta fiducia in me”.

Alla fine si sono svolte le operazioni di voto per eleggere i nuovi Consiglieri che

rappresenteranno l’AC Diocesana per il prossimo triennio 2020-22. Sono stati eletti:

Settore Adulti: Luppino Enza, Caracci Maria, Fimetta Piera, Colicchia Vincenzo,

Gianquinto Salvatore, Sturiano Donatella.

Settore Giovani: Colicchia Michele, Maria Chiara Parisi, Pantano Gabriella, Federico

Chiara.

Azione Cattolica dei Ragazzi: Fazio Giacoma, Alagna Alberto, Vivona Antonietta, Caterina

Fortunato, Giacalone Rossella.

Ai sopra citati Consiglieri, si aggiungono le due Segretarie del MSAC (Movimento

Studenti) elette al 3° Congresso: Martorana Giulia e Caruso Sofia.

Alle ore 19.00 l’Assemblea è stata sciolta. Il nuovo Consiglio si riunirà in prima seduta

entro dieci giorni dalla sua proclamazione per scegliere la terna di nomi da proporre al

Vescovo per la nomina del nuovo Presidente Diocesano.

Nella foto, il Nuovo Consiglio Diocesano Triennio 2020-22;