Eletto il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione “Gens Nova”. Ne fa parte pure il partannese Ignazio Profera

BARI – L’Associazione “Gens Nova” ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale per il triennio 2024- 2027. Il sodalizio, nato in Puglia nel 2004, si occupa della tutela delle vittime di violenza di genere e della diffusione della cultura della legalita’, ed e’ presente in varie regioni italiane tra cui l’Abruzzo, la Campania, l’Emilia Romagna, il Lazio, le Marche, la Sicilia ed il Veneto. Tra i nove membri, eletti nel nuovo Direttivo di Gens Nova, figura il partannese Ignazio Profera, già Ispettore Superiore della Polizia di Stato e per molti anni responsabile della DIGOS del Commissariato di Castelvetrano.

Stefano Caruso