Eletto il vicecoordinatore provinciale per la regione Sicilia del Movimento Fede e Luce.

MAZARA DEL VALLO – Si sono svolte domenica 19 Maggio 2024 presso i locali della Parrocchia Sacro Cuore In Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo le elezioni per la scelta della carica di Vicecoordinatore Provinciale per la regione Sicilia della Provincia Mari e Vulcani del Movimento Fede e Luce.

Nella domenica di Pentecoste le comunità siciliane sono state chiamate ad esprimere il proprio voto per il rinnovo della carica di vicecoordinatore ricoperta per 5 anni (4+1) da Alberto Alagna della comunità Germoglio di Speranza di Mazara del Vallo nominato nel 2019.

Nei giorni di venerdì 17 e sabato 18 Mazara ha ospitato i componenti dell’équipe provinciale formata dalla Vicecoordinatrice Internazionale Angela Grassi, dal Coordinatore Provinciale Vito Giannulo, dal Vicecoordinatore per la Campania Antonio Piscitelli, dalla Vicecoordinatrice per la Puglia e Basilicata Rosita Daddato e dal Responsabile per la Missionarietà Gianni Guerra.

Durante i lavori di équipe, dopo le relazioni delle comunità che ogni Vicecoordinatore ha esposto, sono state affrontate alcune problematiche riguardanti la Provincia. In particolare si è avviata la macchina organizzativa per il Pellegrinaggio al Santuario di Pompei del 18-21 Settembre 2025 in occasione dei festeggiamenti del Giubileo dei 50 anni della nascita di Fede e Luce in Italia avvenuta nel 1975.

Domenica 19, giornata delle elezioni in presenza dei delegati provenienti dalle comunità siciliane di Mazara, Salemi, Palermo, Corleone e Palermo, Padre Lupo assistente spirituale della comunità Germoglio di Speranza che il momento delle elezioni è stato avviato dalla Vicecoordinatrice Internazionale Angela Grassi presentando i candidati che hanno accettato di andare al discernimento: Alberto Alagna, Vicecoordinatore uscente, Carlo Gazzano Coordinatore della comunità Edelweiss di Messina e Paolo Tantaro Referente della comunità Arcobaleno di Salemi.

Alla fine delle operazioni di voto è stato eletto quale Vicecoordinatore Provinciale per la Regione Sicilia Alberto Alagna, Vicecoordinatore uscente, riconfermato per un secondo mandato.