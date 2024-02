Elezione dei coordinatori della Comunita’ Germoglio di Speranza

MAZARA DEL VALLO – Si sono svolte domenica 28 Gennaio 2024 presso i locali della Parrocchia Sacro Cuore In

Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo le elezioni per la scelta della carica di

Coordinatore/trice della comunità Germoglio di Speranza di Mazara del Vallo nata dalla

fusione delle comunità Seme di Speranza e Nuovo Germoglio avvenuta lo scorso 3 dicembre.

L’evento, organizzato dall’equipe di coordinamento in carica, è stato necessario per sostituire Alberto Alagna coordinatore in carica dal 2013.

L’incontro è stato presentato dal coordinatore uscente che ha illustrato il programma della

giornata e spiegato i vari passaggi delle elezioni. Oltre alla comunità rappresentata da

ragazzi, genitori e amici, è stato presente don Giuseppe Lupo assistente Spirituale della

comunità.

Inoltre all’incontro hanno partecipato la Coordinatrice della comunità Divina Provvidenza di Palermo Claudia Scialanga in qualità di “occhio esterno” e Piero Di Spezio che hanno gestito il discernimento.

Durante l’incontro è stata sentita tutta la comunità che dopo aver evidenziato quali

dovrebbero essere le qualità di un buon coordinatore e quali sono le esigenze attuali della comunità stessa, ha proposto un elenco di nomi, per il successivo discernimento, idonei a ricoprire l’incarico di Coordinatore di comunità.

Dopo aver ascoltato le considerazioni della comunità sui candidati e le esigenze dei singoli candidati, si è deciso all’unanimità di valutare la possibilità dell’elezione di una coppia che potesse essere idonea a coordinare la comunità nel prossimo triennio 2024.26. Dopo un interessante e attento discernimento che ha coinvolto gran parte della comunità si è provveduto al voto ed è stata eletta la coppia Alda Mangiapane – Suor Mariangela Barrano con una percentuale di voti superiore al 75%. Due figure sicuramente importanti per la nuova comunità Germoglio di Speranza. La prima, Alda, una veterana della comunità Nuovo Germoglio, tanti anni a sostegno dei ragazzi di Fede e Luce, già coordinatrice negli anni scorsi; l’altra, Suor Mariangela, amica storica della comunità Seme di Speranza, anche lei con tanti anni di esperienza nel settore della disabilità, fisioterapista da giovane, dopo aver conosciuto Suor Margherita, la fondatrice di Fede e Luce in Sicilia, ha deciso di intraprendere un percorso di fede consacrandosi nell’Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Maria. È stata una bella giornata piena di emozioni con momenti di festa e fraternità. Momento molto emozionante e’ stato quello dei ringraziamenti fatti dal coordinatore uscente.