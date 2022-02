Elezione del segretario generale e della segretaria Cisl Palermo Trapani. Gli auguri di buon lavoro della Uil Trapani

PALERMO – “Le mie congratulazioni e i miei auguri di buon lavoro a Leonardo la Piana, confermato segretario generale della Cisl Palermo Trapani”. Ad affermarlo il segretario generale della Uil Trapani Eugenio Tumbarello.

“I miei auguri – aggiunge -, che porgo a nome mio personale e della Uil Trapani tutta, vanno inoltre ai componenti della segreteria Massimo Santoro e Federica Badami. In una fase non semplice per il mondo del lavoro il ruolo dei sindacati è più che mai fondamentale. Il nostro territorio ha bisogno di ripartire e per puntare a un futuro migliore lo deve fare proprio dal lavoro. La strada da percorrere per dare risposte concrete ai lavoratori, alle lavoratrici, ai giovani, ai pensionati e a tutti coloro che stanno pagando le conseguenze economiche provocate dall’emergenza sanitaria, è quella di rafforzare l’azione unitaria per rendere più forte del mondo del lavoro. Negli anni, insieme a Cgil e Cisl abbiamo portato avanti importanti vertenze e iniziative per questo territorio. Sono sicuro – conclude Tumbarello – che continueremo a farlo con rinnovato entusiasmo”.