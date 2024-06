Elezioni Cspi. La Uil Scuola Rua Trapani primo sindacato in provincia di Trapani

TRAPANI – Con 3567 preferenze a proprio favore, cioè il 65 per cento dei voti validamente espressi, la Uil Scuola Rua di Trapani si attesta come il primo sindacato alle elezioni per il Cspi (Consiglio nazionale della pubblica istruzione)

In particolare, ha ottenuto il maggior numero di voti a proprio favore per ogni ordine: 332 Ata, 456 infanzia, 972 primaria, 577 primo grado, 1230 secondo grado.

“Non posso che esprimere soddisfazione per le preferenze espresse in favore della Uil Scuola, in tutti gli ordini, a riprova della stima nei nostri confronti – afferma il segretario generale Uil Scuola Rua Trapani Fulvio Marino – Questo sindacato ha risposto in toto alle indicazioni della segreteria nazionale di supportare tutte le componenti. A nome mio personale, infine, un grazie a tutti coloro che mi hanno votato facendomi ottenere un risultato lusinghiero”.

“Il fatto che ben oltre la metà dei voti espressi sia andato a questo sindacato – afferma il segretario generale della Uil Trapani Tommaso Macaddino – oltre a riempirci di orgoglio e soddisfazione ci dimostra che il lavoro di squadra che da sempre portiamo avanti è un modello che funziona. I miei complimenti, dunque, alla squadra della Uil Scuola Rua Trapani che ha profuso tanto impegno in sinergia con la confederazione che non ha fatto mancare il suo supporto.