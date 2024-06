Elezioni europee ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2024

TRAPANI – La Prefettura di Trapani comunica che “in occasione delle prossime consultazioni elettorali europee dell’8 e 9 giugno prossimo, l’affluenza ed i risultati potranno essere visionati in tempo reale sul sito web di questa Prefettura all’interno dell’apposita pagina dedicata, e sulla piattaforma Eligendo della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell’Interno all’indirizzo: https://dait.interno.gov.it o all’indirizzo: https://elezioni.interno.gov.it , nonché sull’app Eligendo Mobile.

Per quanto riguarda le consultazioni amministrative di Mazara del Vallo, Castelvetrano, Salemi e Salaparuta, i dati dell’affluenza e i risultati saranno consultabili sul sito web di questa Prefettura o sul sito della Regione Siciliana all’indirizzo www.elezioni.regione.sicilia.it nella sezione “elezioni comunali 2024”.