Elezioni per il rinnovo delle Rsu nel comparto dei lavoratori dell’igiene ambientale – La Uil Trasporti Trapani primo sindacato in provincia

TRAPANI – Con oltre 84 per cento di voti in suo favore, la Uil Trasporti di Trapani si attesta come primo sindacato in provincia di Trapani in occasione delle elezioni per il rinnovo delle Rsu nel comparto dei lavoratori dell’igiene ambientale, che si sono svolte il 3 e il 4 dicembre appena trascorsi.

Nel dettaglio, sugli 896 aventi diritto, hanno votato in 699 e di questi preferenze 590 sono state attribuite alla Uil Trasporti trapanese. I seggi saranno assegnati nei prossimi giorni.

“Un risultato che ci inorgoglisce – affermano il segretario generale Uil Trasporti Trapani Antonino Labruzzo e i componenti della segreteria Giorgio Macaddino e Giuseppe Tumbarello – e per il quale ringraziamo sentitamente le lavoratrici ed i lavoratori che ci hanno espresso la loro fiducia. Per noi questo rappresenta uno stimolo a continuare a lavorare con crescenti determinazione e impegno per rappresentare al meglio gli interessi di tutti, promuovendo un ambiente di lavoro sicuro, equo e rispettoso dei diritti contrattuali. Grazie ancora a tutti per sostegno e per aver reso possibile questo straordinario risultato”.

Contestualmente alle Rsu sono stati eletti anche gli RLSSA, ovvero i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente.