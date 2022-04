Elezioni Rsu: Flc Cgil Sicilia primo sindacato nella scuola e nella ricerca

PALERMO – La Flc Cgil Sicilia si conferma la prima organizzazione sindacale per numero di Rappresentanti sindacali unitari eletti alle elezioni tenutesi il 5, 6 e 7 aprile scorsi nei settori della scuola e della ricerca.

Nelle 820 scuole della Sicilia la Flc è stata la prima forza, ricevendo il 26,5% dei voti e facendo registrare un incremento del 2%, circa 3.000 voti in più, rispetto alle elezioni del 2018. Un primato confermato anche nei 15 istituti di ricerca presenti nell’Isola, dove ha ottenuto il 37,8% dei consensi, con un incremento del 6,6%.

La partecipazione si è mantenuta agli stessi livelli del 2018, con l’83% di affluenza alle urne.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti – commenta il segretario regionale, Adriano Rizza – perché i lavoratori hanno apprezzato quanto fatto in questi anni di battaglie, dando ancora una volta ampia fiducia alla nostra organizzazione”.

“Una fiducia – aggiunge – che tradurremo in impegno sindacale e politico al servizio dei lavoratori e della promozione della conoscenza, che deve essere al centro dell’agenda politica per il Mezzogiorno. Bisogna ripartire dalla scuola, dall’università, dalla ricerca e dalla formazione per creare le condizioni per la crescita e lo sviluppo del Sud”.