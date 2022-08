Elezioni Sicilia, Legambiente, Lipu e Wwf: si e’ aperta la ”caccia” ai voti dei cacciatori?

PALERMO – Pubblichiamo una nota di Legambiente, Lipu e Wwf: In Sicilia si e’ aperta la ‘caccia’ ai voti dei cacciatori? A quanto pare sì – denunciano Legambiente, Lipu e Wwf – con riferimento alla campagna elettorale per le regionali ed alla recente querelle giudiziaria proprio sulla caccia. Come noto, nelle scorse settimane il TAR […]

PALERMO – Pubblichiamo una nota di Legambiente, Lipu e Wwf:

In Sicilia si e’ aperta la ‘caccia’ ai voti dei cacciatori? A quanto

pare sì – denunciano Legambiente, Lipu e Wwf – con riferimento alla

campagna elettorale per le regionali ed alla recente querelle

giudiziaria proprio sulla caccia.

Come noto, nelle scorse settimane il TAR Palermo, in accoglimento

dell’istanza delle Associazioni ambientaliste ed animaliste, ha

sospeso il ‘Calendario venatorio’ regionale anche nella parte in cui

autorizzava l’apertura anticipata della caccia al 1° settembre, in

aperta violazione della legge statale n. 157/92 sulla tutela della

fauna – che prevede la terza domenica del mese – e contro il parere

scientifico di ISPRA. Sospensione recentemente confermata anche dal

Consiglio di Giustizia Amministrativa, al quale si erano appellate

alcune associazioni venatorie.

Adesso – mentre la Regione Siciliana non ha ancora dato esecuzione

alle decisioni di TAR e CGA, con una gravissimo condotta omissiva e di

inadempimento agli ordini del Giudice e nonostante una formale diffida

di Legambiente, Lipu e Wwf – c’e’ chi sembra voler sfruttare questa

situazione per raccogliere facili consensi elettorali.

Da una parte, stando ai rumors delle chat e dei gruppi social dei

cacciatori, l’Assessore regionale all’agricoltura Toni Scilla starebbe

per firmare un decreto ”last-minute”, un provvedimento

”salva-doppiette” per riaprire la stagione venatoria il prossimo 1

settembre. Se fosse vero, si tratterebbe di un decreto-truffa col

chiaro scopo di aggirare l’ordinanza del TAR Palermo ed eludere il

decreto del CGA che hanno sospeso il calendario venatorio, a suo tempo

emanato proprio da Scilla.

Dall’altra parte, durante un recente comizio tenuto a Caltanissetta e

postato su Facebook (https://fb.watch/e-B012XhH6/ al minuto 20:20) il

candidato alla presidenza Cateno De Luca ha rivolto un chiaro

messaggio ai cacciatori con la demagogica promessa di far riaprire la

caccia il 1° settembre. Pur non avendone alcun potere, di fatto De

Luca preannuncia un provvedimento in aperto contrasto con le decisioni

della Magistratura, quasi incitando i cacciatori a violare le leggi!

Legambiente, Lipu e Wwf si augurano che tali notizie vengano

immediatamente smentite dai diretti interessati e che tutte le forze

politiche presenti in questa competizione assumano, in maniera seria e

decisa, chiari impegni in favore della tutela della fauna, per la

conservazione della biodiversità siciliana e contro il bracconaggio.