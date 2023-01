Emendamento salva asilo di Brancaccio al Milleproroghe in Senato

PALERMO – il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato, primo firmatario dell’emendamento cosiddetto salva asilo, ha emanato la seguente nota:

“A Brancaccio a Palermo non si costruirà l’asilo nido intitolato al ‘Beato Giuseppe Puglisi’, ucciso da cosa nostra proprio a Brancaccio. Purtroppo, i tre milioni di euro stanziati dal Governo Conte sono andati in fumo il 31 dicembre 2022. Si parla tanto di contrasto alle organizzazioni mafiose attraverso le indagini e le azioni di Polizia ma la mafia si combatte anche costruendo asili e piazze. Perché la presenza dello Stato nei territori difficili e sotto il controllo mafioso non è solo controlli di polizia o indagini della magistratura ma servizi, scuole, spazi sociali e ricreativi e la possibilità di una formazione e un’educazione adeguate. Solo attraverso le azioni positive è possibile indicare una via diversa. Per sconfiggere la mafia bisogna partire dai bambini. Noi di Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo presentato un emendamento al Milleproroghe in Senato per prorogare di un anno la possibilità di utilizzare il finanziamento. La Premier Meloni, che giustamente ha omaggiato a Capaci Giovanni Falcone il giorno dell’arresto del Boss Messina Denaro, dimostri che la mafia si combatte tutti i giorni e salvi questo bellissimo progetto facendo approvare dalla sua maggioranza il nostro emendamento”.