Emozionante Gran Galà della Lirica ieri sera al Sollima di Marsala

MARSALA – Il Gran Galà della Lirica ha regalato ieri sera (23 febbraio) al pubblico del Teatro Sollima di Marsala, un viaggio emozionante attraverso i capolavori della lirica italiana. L’evento, organizzato dall’Accademia Beethoven nell’ambito della sua XXV Stagione Concertistica, ha visto protagonisti tre voci di eccezione: il soprano Natasha Katài, il tenore Domenico Ghegghi e il baritono Vincenzo Licata, accompagnati al pianoforte dal maestro Giuseppe Cinà.

Tra i momenti più applauditi della serata, il duetto “Bimba dagli occhi pieni di malia” da Madama Butterfly di Puccini, eseguito da Natasha Katài e Domenico Ghegghi, il duetto “Tu qui, Santuzza” da Cavalleria Rusticana di Mascagni, interpretato da Katài e Licata, che ha suscitato un’ovazione fragorosa; ha chiuso il programma l’aria “Ah! Il Signore vi manda” da Cavalleria Rusticana.

L’Accademia Beethoven, fondata nel 1990 dal Maestro Giuseppe Lo Cicero e guidata da un Consiglio direttivo di grande competenza, ha ancora una volta dimostrato il suo impegno nella promozione della cultura musicale. La XXV Stagione Concertistica, patrocinata dall’Assessorato Sport Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana, dall’Assemblea Regionale Siciliana e dalla Città di Marsala, rappresenta un traguardo importante per un’istituzione che ha trasformato Marsala in un punto di riferimento per il turismo culturale.

L’Accademia Beethoven ritorna con la Grande Musica al Sollima di Marsala domenica 6 marzo, alle ore 18:00, con due artisti di fama internazionale: il virtuoso violinista turco Cihat Akin, acclamato interprete e docente al Conservatorio di Stato di Istanbul, e il raffinato pianista Roberto Issiglio, concertista di grande esperienza e sensibilità musicale.