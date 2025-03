Encomi e lodi ministeriali per agenti del Malaspina di Palermo che fronteggiarono rivolta nel 2021

PALERMO – Nei giorni scorsi si è riunita al Ministero della Giustizia, presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di Roma, la Commissione Ricompense per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria: “una seduta molto produttiva per i colleghi della Sicilia”, spiega Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Parliamo di colleghe e colleghi che si sono distinti, in servizio ma anche liberi dal servizio, per spiccate qualità professionali, conseguendo rilevanti risultati. È il caso, ad esempio, dei 21 poliziotti che, nel 2021 a Palermo, fronteggiarono la pericolosa rivolta che si verificò nel carcere minorile Malaspina. Ma lodi ed encomi sono state conferite anche a poliziotti penitenziari in servizio in altre carceri siciliane, come ad esempio quelle di Palermo, Termini Imerese, Enna, Catania Piazza Lanza ed Ipm, Siracusa, Messina, Barcellona Pozzo di Gotto”.

“A tutti loro va il nostro apprezzamento”, prosegue. “Il lavoro in carcere è un lavoro oscuro, perché quando viene arrestato un pericoloso latitante la vicenda finisce sulle pagine dei giornali, ma tutto quello che accade successivamente, negli anni a seguire, è oscuro e non subirà la stessa sorte, non comparirà sulle pagine dei giornali né in televisione, non farà notizia”, evidenzia ancora. “Per questo”, rimarca, “è fondamentale che le istituzioni raccolgano nuovamente il nostro appello: investite nella sicurezza per avere carceri più sicure. Questo vale per tutte le altre strutture detentive siciliane. Il Corpo di Polizia Penitenziaria, a Palermo e in tutta la Regione, ha dimostrato, negli anni, non soltanto di costituire un grande baluardo nella difesa della società contro la criminalità, ma ha anche dimostrato di avere in sé tutti i numeri, le capacità, le risorse, gli strumenti per impegnarsi ancora di più nella lotta contro la criminalità, per impegnarsi non soltanto dentro il carcere, ma anche fuori dal carcere”, conclude Capece.