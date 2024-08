Energia Italia dona sei climatizzatori al Comune di Campobello

CAMPOBELLO DI MAZARA – Energia Italia srl, società benefit, continua il suo impegno nel promuovere la sostenibilità ambientale anche negli enti pubblici attraverso gesti tangibili. L’ultima iniziativa in questo ambito è stata la donazione di un’importante fornitura di climatizzatori al Comune di Campobello.

“Ancora una dimostrazione di vicinanza all’amministrazione da parte di Energia Italia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili, con la donazione al Comune di 6 unità di condizionamento. Non posso che ringraziare l’amico, nonché presidente e CEO, Battista Quinci per la sua vicinanza e collaborazione con l’amministrazione che mi onoro di rappresentare,” ha dichiarato il Sindaco di Campobello, Giuseppe Castiglione.

La donazione include una fornitura di climatizzatori di ultima generazione che verranno installati in diverse strutture comunali, contribuendo a migliorare il benessere dei lavoratori all’interno degli edifici comunali.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere le comunità locali e facilitare la transizione verso un’energia più pulita e sostenibile – ha affermato Andrea Chiovo, Membro del team legale di Energia Italia – Siamo felici di poter supportare il comune di Campobello in questo percorso e speriamo che questa donazione possa contribuire al benessere dei lavoratori e dei cittadini e servire come modello per altre iniziative future”.