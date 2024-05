Energia Italia Srl dona 10 condizionatori inverter alla scuola elementare “Dante Alighieri” di Castelvetrano

CASTELVETRANO – Energia Italia S.r.l. Società Benefit, azienda con sede a Campobello di Mazara, prosegue il suo impegno nel promuovere l’ideologia della sostenibilità e nel diffondere un movimento di cambiamento culturale.

L’iniziativa benefica di donazione vede coinvolti gli studenti della Scuola Elementare Dante Alighieri di Castelvetrano, ed è parte integrante dell’impegno costante di Battista Quinci, Presidente e Fondatore di Energia Italia, e Giuseppe Maltese, Vicepresidente dell’azienda, nel progetto di sostegno al territorio. La donazione consiste in 10 condizionatori inverter consegnati lo scorso 7 maggio, che non solo miglioreranno il comfort degli studenti e di tutto il personale, ma contribuiranno anche a ridurre l’impatto ambientale grazie all’efficienza energetica delle tecnologie donate.

La preside della Scuola Elementare Dante Alighieri ha accolto con gratitudine la donazione, sottolineando l’importanza del contributo dell’azienda nel migliorare l’ambiente di apprendimento per gli studenti. “È un segno tangibile dell’impegno di Energia Italia nel supportare l’istruzione e la sostenibilità ambientale,” ha dichiarato la dirigente Maria Luisa Simanella. “Lascuola, oggi, necessita di supporto per assicurare quelli che sono i servizi essenziali ad alunni, docenti e a tutto il personale scolastico. Questa donazione per il plesso Dante Alighieri, dove non funziona il riscaldamento, è fondamentale per assicurare nei mesi invernali le condizioni di salute a tutto il personale scolastico. I condizionatori inverter forniti miglioreranno significativamente il comfort delle nostre aule, creando un ambiente più propizio all’apprendimento. Siamo profondamente grati per questo gesto e per il continuo sostegno di Energia Italia alla nostra scuola”.

La donazione dei condizionatori inverter alla Scuola Elementare Dante Alighieri fa seguito agli “Energy School Days“, una serie di incontri volti a sensibilizzare le nuove generazioni in merito all’ideologia della sostenibilità: “Energia Italia è una azienda molto presente sul territorio, con cui abbiamo già avuto in passato collaborazioni sinergiche – ha precisato la dirigente – Nel nostro percorso formativo le tematiche inerenti la sensibilizzazione alla sostenibilità sono sviluppate attraverso attività laboratoriali e gli interventi nelle scuola di professionisti qualificati rappresentano un valore aggiunto per la formazione dei nostri alunni”.

Presente al momento della consegna il dott. Chiovo in rappresentanza di Energia Italia: “In quanto società benefit, siamo impegnati a creare un impatto positivo sul territorio in cui l’azienda opera, e a trasmettere l’importanza dell’ideologia green e lo facciamo partendo dall’ambiente scolastico il quale rappresenta una delle componenti educative principali delle nuove generazioni. Questa donazione – Ha concluso il dott. Chiovo – si inserisce nel nostro impegno nel miglioramento degli arredi scolastici al fine di rendere confortevoli le aule, ma anche attraverso i vari appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione ambientale e culturale, indirizzati agli studenti di tutte le fasce d’età del territorio castelvetranese e dei paesi limitrofi, come ad esempio il concorso ‘Energy Green Generation’ che stimola questi ultimi a prendere parte attiva al cambiamento culturale attraverso le loro idee e le loro proposte”.