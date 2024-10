Ente Luglio Musicale Trapanese. Sabato si inaugura la stagione autunnale con l’opera buffa “La furba e lo sciocco”

TRAPANI – L’Ente Luglio Musicale Trapanese annuncia l’ultima parte della 76ᵃ Stagione artistica che prenderà ufficialmente il via con “La furba e lo sciocco” di Domenico Sarro. Sei i titoli proposti per il finale di stagione, così come pensato dalla direzione artistica di Walter Roccaro, con due appuntamenti settimanali al mese, da ottobre fino al prossimo 21 dicembre: due titoli operistici del repertorio barocco – oltre a Sarro, anche Händel con la sua Aci, Galatea e Polifemo (6 novembre) – un omaggio a Franz Kafka con La trasformazione di K – Una fertile stagione (9 novembre), con il duo Giavazzi-Mezzena e la voce recitante di Daniele Pecci, due titoli di autore contemporaneo, il melologo “Le tue Indie sono Roma” (19 ottobre) di Salvatore Passantino e l’opera “Un Natale ancora” (13 e 14 dicembre) di Andrea Ferrante che, assieme al concerto “Walt Disney racconta” (21 dicembre) sono dedicati, in particolare, al pubblico dei più piccoli.

Sabato 12 ottobre, alle ore 18:30, la Sala Pompeiana di Palazzo D’Alì, sede attuale del Comune di Trapani, accoglierà la rappresentazione dell’Intermezzo buffo “La furba e lo sciocco”, su libretto di Tommaso Mariani e musica di Domenico Sarro. La regia e i testi aggiunti sono di Matteo Peirone. I costumi sono di Simone Martini.

Matteo Peirone, basso – baritono di fama internazionale, vestirà anche i panni del Conte Barlacco e sarà in compagnia del soprano Linda Campanella, che vestirà i panni di Madama Sofia, e dall’attore Luca Cicolella che invece ricoprirà il ruolo del Maestro Domenico Sarro. I tre interpreti saranno accompagnati dall’Ensemble dell’Ente Luglio Musicale Trapanese diretto dal M. Massimiliano Piccioli che sarà anche il maestro al cembalo.

I biglietti, al prezzo di 15,00 €, sono disponibili online sul sito www.lugliomusicale.it, al botteghino di Villa Margherita (orari: lunedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00; sabato dalle 9:00 alle 12:00) oppure, il giorno dello spettacolo, direttamente in loco fino a un’ora dall’inizio dello spettacolo e previa disponibilità di posti.