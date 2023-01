Ente Luglio Musicale Trapanese: via libera della Commissione Bilancio dell’ARS all’aumento dei fondi

TRAPANI – Approvato dalla Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana l’emendamento a firma del deputato regionale Dario Safina che aumenta lo stanziamento per il Luglio Musicale Trapanese di 150 mila euro. I fondi regionali per l’Ente verranno dunque raddoppiati, passando in totale a 300 mila euro l’anno. “Ringraziamo la Commissione Bilancio e in particolare l’onorevole Dario […]

“Ringraziamo la Commissione Bilancio e in particolare l’onorevole Dario Safina.

Ciò dimostra un grande e importante impegno svolto con serietà e competenza, sensibilità e intuito, che darà vita ad un processo di rilancio del Luglio Musicale Trapanese in linea con gli obiettivi della nuova governance. Far crescere i territori con la cultura e la musica. Questa è la strategia giusta”- queste le parole di Natale Pietrafitta, consigliere delegato del Luglio Musicale Trapanese.