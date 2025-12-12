Erano a bordo di un autocarro carico di rifiuti speciali: denunciati un uomo ed una donna

FULGATORE – I Carabinieri della Stazione di Fulgatore hanno denunciato un uomo ed una donna per il trasporto di rifiuti in mancanza di autorizzazione.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’ALT ai 2 soggetti che viaggiavano a bordo di un autocarro.

All’esito dell’accertamento i militari dell’Arma, nel controllare la parte posteriore per capire se trasportassero qualcosa, hanno appurato che il mezzo fosse pieno di rifiuti speciali pericolosi in mancanza della prevista autorizzazione. Per tale motivo è scattata la denuncia per entrambi all’A.G ed il sequestro del mezzo e dei rifiuti all’interno.