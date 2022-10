“Erasmus Days: i giovani cittadini europei dell’I.C. Radice Pappalardo raccontano la loro esperienza”

CASTELVETRANO – Nelle giornate del 13, 14 e 15 ottobre, in occasione dell’Erasmus Days, per festeggiare il 35esimo anniversario del programma Erasmus+, nato nel 1987, sono state disseminate e condivise le esperienze didattiche effettuate in classe e nel corso delle mobilità all’estero dei 4 progetti sviluppati dalla scuola.

Proprio come Erasmo Da Rotterdam, filosofo olandese vissuto tra il 1400 e il 1500, che viaggiò molto in Europa, per conoscere ed entrare in contatto con le culture diverse, così gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, hanno preparato la valigia, sono partiti e, arricchiti di nuove conoscenze, hanno condiviso, durante queste giornate, le loro esperienze con il resto degli alunni dell’I.C. Lombardo Radice Pappalardo.

Gli alunni, dopo aver ascoltato il messaggio di augurio di Sara Pagliai, coordinatrice dell’Agenzia Italiana del Programma Erasmus+, con il quale ringraziava le scuole per l’impegno profuso e sensibilizzava sui vantaggi offerti agli alunni grazie ai progetti di cooperazione internazionale, hanno raccontato ai compagni della scuola Primaria la fantastica esperienza delle recenti mobilità in Polonia, Spagna, Turchia, mostrando loro foto, video e condividendo le emozioni legate ad ogni viaggio che ha permesso loro non soltanto di conoscere un luogo nuovo e lontano dal proprio, ma anche di mettere alla prova le competenze linguistiche, implementando la conoscenza del linguaggio cinematografico, e acquisendo competenze nella scrittura di una sceneggiatura e nella realizzazione di coreografie, nel linguaggio computazionale e di programmazione informatica. Tali obiettivi sono l’anima dei progetti “Take2 Collabor…Action” e “From Thoughts to code” che stanno interessando le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado.

Nel corso di questi incontri di disseminazione, gli alunni in qualità di tutor hanno anche mostrato le potenzialità del coding e per questo sono stati coinvolti gli ex alunni dell’Istituto, oggi giovani liceali, che hanno arricchito il loro bagaglio di competenze grazie al programma Erasmus+.

L’I. C. Lombardo Radice Pappalardo ha coinvolto l’intera comunità scolastica ponendo l’attenzione sulla necessità di focalizzare le azioni educative in un’ottica europea, per favorire la crescita di nuove generazioni di studenti che, sempre più a loro agio con la padronanza delle lingue straniere, diventino consapevolmente cittadini europei sensibili al valore della differenza tra le nazioni in una dimensione di fratellanza e di condivisione pacifica.