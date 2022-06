Erasmus in Portogallo

PETROSINO – Dal 29 Maggio al 4 giugno, sei studenti delle classi di scuola secondaria I grado Giacalone Francesco, Giacalone Miriam, Li Vigni Martina, Martinciglio Christian, Parisi Ignazio, Pulizzi Vincenzo e i docenti Patrizia Marino, Giuseppina Patti e Sebastiana Giordano dell’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino hanno visitato la città di Marinha Grande, in Portogallo, nell’ambito della terza mobilità prevista dal progetto KA2 “Exchange of good practices: Revolution of foreign language teaching, the combination of old-school and innovative ICT methods “, del programma europeo “Erasmus Plus”.

Il progetto di mobilità internazionale è frutto del partenariato strategico guidato dalla scuola ungherese Dunabogdány Elementary School, Dunabogdány, con il coinvolgimento, oltre che dell’I.C. “G. Nosengo”, di altri due istituti scolastici europei: la GMS Leutenbach in Germania e l’Agrupamento de Escolas da Marinha Grande Nascente in Portogallo scuola ospitante.

Durante il viaggio, gli amici portoghesi hanno fatto di tutto per mostrare il loro paese e sono stati visitati i posti più belli di questa regione: Fátima, Batalha, Óbidos, Nazaré Aveiro Figueira da Foz Vieira de Leiria, e le distese di sabbia gialla dell’oceano atlantico: se ne è respirata l’aria ritemprante.

Studenti e docenti sono stati accolti con uno spettacolo di canti e musiche tipiche portoghesi, per poi recarsi nella city hall, dove il sindaco di Marinha Grande incontrava i paesi parteners, descrivendo gli aspetti economici-sociali della città, centro dell’industria del vetro e cristallo portoghesi.

Studenti e insegnanti hanno potuto condividere attività, esperienze e apprendimenti insieme ai rappresentanti degli altri Paesi coinvolti, confrontandosi sugli aspetti del sistema scolastico ed educativo.

Col workshop “Antique methods vs modern methods” (MAKING UP STORIES/PLAY TO LEARN) gli studenti sono stati impegnati nella descrizioni di se stessi “Who am I” confrontandosi con i diversi metodi e strumenti tecnologici e non, creando successivamente un movie.

Diversi i momenti dedicati alla pratica sportiva ed escursioni culturali e naturalistiche: la caccia al tesoro nel parco antistante il Museu do Vidro, giochi sportivi tradizionali, giro in barca sul Ria de Aveiro, con le Moliceiros (tipiche imbarcazioni di legno simili alle gondole veneziane).

È stata una settimana intensa di crescita, di incontri, di scambio di esperienze. Grazie a tutti i nostri amici portoghesi, tedeschi e ungheresi! Un particolare ringraziamento va al nostro Dirigente Giuseppe Inglese e alla nostra referente Erasmus Vita Giordano, che da anni hanno investito energie e risorse per dare alla nostra scuola una visione europea finalizzata a sviluppare nei nostri alunni un senso di cittadinanza europea attiva e consapevole.

Gran finale a Luglio a Dunabogdány in Ungheria!

Le docenti Patrizia Marino, Giuseppina Patti, Sebastiana Giordano.